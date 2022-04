Bargiggia: “Kvaratskhelia-Napoli, ecco le cifre dell’operazione. Su Broja…”

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto lo storico giornalista Mediaset ed opinionista calcistico Paolo Bargiggia.



Napoli-Kvaratskhelia: i dettagli dell'affare

"Sul Napoli posso dirti le cifre di Kvaratskhelia: gli azzurri verseranno 10 milioni più bonus. Il giocatore firmerà un contratto di cinque anni a 1,2 milioni a stagione. Il giocatore era stato seguito dal Milan, è un giovane del 2001 molto valido. E' stato bravo il Napoli a seguirlo e puntare su di lui senza guardare a giocatori con costi troppo elevati".

Si è parlato di Armando Broja in ottica Napoli

"Ti confermo l'interesse e l'apprezzamento da parte del Napoli. Realisticamente, però, ti dico che è un'operazione che non proveranno ad impostare. Ha cifre importanti e non viene valutato ancora come quello che, eventualmente, potrebbe sostituire Osimhen qualora partisse. E' ritenuto molto forte, può giocare da prima e da seconda punta, ma il Napoli non ha fatto ancora delle valutazioni e non è neppure a conoscenza del valore del giocatore. Ho letto alcuni nomi che ti escludo in ottica Napoli: Cragno, così come Vecino".