Bargiggia: “Mercato? ADL non investirà. Può arrivare un difensore in stile Anguissa”

A 1 Station Radio, durante la trasmissione “1 Football Club", è intervenuto Paolo Bargiggia che ha parlato del mercato azzurro in vista di gennaio: “Sul Napoli Giuntoli è stato chiaro: ricerca del difensore in prestito gratuito. De Laurentiis non investirà denaro, ma credo che possa arrivare un'occasione, confido nelle capacità di Giuntoli e dello staff. In questo senso, l'acquisto di Anguissa è stato un colpo da maestro, sono fiducioso che verrà preso un difensore con una formula simile".