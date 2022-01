Bargiggia: "Mertens e Ospina fuori dai piani, non ci sono spiragli per i rinnovi"

Paolo Bargiggia, esperto di mercato, è intervenuto per parlare del calciomercato del Napoli ai microfoni di 1 Station Radio: "A mio parere il calciatore non rientra più nei piani del Napoli, soprattutto a queste cifre. Il belga dovrebbe giocare un finale di stagione stratosferico per far venire voglia a De Laurentiis di rinnovargli il contratto. La società ha fatto lo stesso discorso anche per Ospina, non mi sembra che ci siano spiragli per il rinnovo".