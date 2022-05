Bargiggia: "Mertens-Lazio? Sarebbe solo vice Immobile con stesso stipendio che offre ADL"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, storico giornalista di Mediaset

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, storico giornalista di Mediaset: "Mertens? C'è stata questa proposta da un milione e mezzo da parte di De Laurentiis e ora si aspetta la risposta di Dries. Qualche contatto con la Lazio c'è stato, ma i biancocelesti penso che non potranno offrirgli un contratto cosi tanto diverso rispetto al Napoli. Il belga alla Lazio andrebbe a fare il vice di Immobile, quindi non penso che abbia molto senso per il Napoli privarsene cosi e per lui andarsene a zero in questo modo, specialmente per il rapporto che ha costruito con i tifosi, l'ambiente e la città. Al momento non ci sono altre squadre interessate a lui, per quel che so".