Bargiggia: "Napoli fermo sul mercato. De Paul? C'è una sola offerta concreta"

“L’Udinese ha una trattativa con una sola squadra per De Paul, l’Atletico Madrid: si lavora su un’operazione di 20 milioni di euro più un giocatore. Le altre squadre interessate, Milan e Napoli, in questo momento, non potendo operare, sono spiazzate - queste le parole di Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato, nella sua rubrica “Parola di Bargiggia” durante “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione in onda su 1 Station Radio -. La società di De Laurentiis è ferma, anche se è eccessivo questo immobilismo, a meno che non abbiano la certezza di non essere superati da nessuno per trattative in determinati ruoli. Parliamo comunque di un’ottima squadra, non certo da rifondare.