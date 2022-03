Bargiggia: "Napoli non vuole rinnovare con Mertens! A meno che non segni due gol a partita..."

Paolo Bargiggia, esperto di mercato, è intervenuto nel corso della trasmissione '1 Football Club' in onda su 1 Station Radio

TuttoNapoli.net

Paolo Bargiggia, esperto di mercato, è intervenuto nel corso della trasmissione '1 Football Club' in onda su 1 Station Radio: "Non c'è niente. Il Napoli in questo momento non ha intenzione di rinnovare il contratto a Mertens, di sicuro non con l'attivazione della clausola unilaterale. Per rinnovare il contratto, Mertens dovrebbe iniziare a fare due gol a partita (ride, ndr). Al momento non mi sembra ci sia la volontà".