Bargiggia: "Navas può arrivare a titolo definitivo, il Napoli gli offre un triennale"

Il Napoli continua a lavorare su Keylor Navas. La novità è che il giocatore potrebbe arrivare addirittura definitivo e a zero attraverso la risoluzione del contratto e non più in prestito. Al PSG ha ancora un biennale: il Napoli gli offre 3 anni a 4 mln netti. A riferirlo su Twitter è il giornalista ed esperto di mercato Paolo Bargiggia.