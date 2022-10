Bargiggia: "Niente vice-Kvara, Solbakken andrà alla Roma. Ndombele? Ecco l'offerta per il riscatto"

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato

TuttoNapoli.net

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato: "Il Napoli non interverrà sul mercato a gennaio. Non è alla ricerca di un sostituto di Di Lorenzo, anche perché è presente Zanoli in squadra. Non sarà ingaggiato neppure un'alternativa di Kvara, Solbakken andrà alla Roma. Per quanto concerne il riscatto di Ndombele, il Napoli attualmente è tiepido. Tanguy sta facendo fatica a salire di livello, recupera poco e non offre un grosso apporto difensivo. Se comincerà la dirigenza, sarà offerta una cifra che oscilla tra i 12 e i 15 milioni di euro, non sicuramente 30".