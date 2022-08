Bargiggia: "Non solo Raspadori e il portiere: ci sarà un altro acquisto"

Il mercato del Napoli non si fermerà agli eventuali ingressi di un altro portiere e Raspadori. Lo scrive l'esperto di mercato Paolo Bargiggia

Il mercato del Napoli non si fermerà agli eventuali ingressi di un altro portiere e Raspadori. Lo scrive l'esperto di mercato Paolo Bargiggia con un messaggio su Twitter: "Il club valuterà anche le eventuali cessioni di Demme e Ounas. Al posto dell’ex Lipsia potrebbe arrivare Nandez, vecchio obiettivo del club partenopeo. Inoltre al Napoli è stato anche offerto Ndombele del Tottenham, ma per ora non interessa perché non rimpiazzano Fabiàn Ruiz.