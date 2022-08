TuttoNapoli.net

Il giornalista Paolo Bargiggia ha dato un aggiornamento sui social: "Nuovo contatto in tarda mattinata tra il Psg e il Napoli per Navas: distanza definita ancora "abissale" da chi è coinvolto nella trattativa. C'è distanza sui soldi dello stipendio, sui soldi della buonuscita e sulle modalità operazione. Ma non ancora chiusa!".