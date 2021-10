Bargiggia: "Osimhen piace al Bayern Monaco, ma zero contatti! Solo due in Europa meglio di lui"

A 1 Station Radio, durante la trasmissione “1 Football Club”, è andato in onda l’insert “Parola di Bargiggia”, con il noto giornalista e conduttore di UdineseTV Paolo Bargiggia: "Osimhen? Non c’è stato ancora alcun contatto tra il Bayern Monaco ed il Napoli per Osimhen, ma il nigeriano è nella lista dei desideri. I bavaresi sbagliano raramente, questo a conferma dell’importanza dell’attaccante napoletano. In quel ruolo ci sono solo Haaland e Mbappè prima del nove azzurro, il quale è in grado di sostenere da solo il peso dell’attacco".