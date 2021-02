Bargiggia: "Per Zaccagni mancano solo le firme! Nuno Tavares? Aspettiamo l'allenatore..."

Mattia Zaccagni al Napoli, un affare che si farà, stando a quanto raccontato dall'esperto di mercato Paolo Bargiggia ai microfoni di 1 Station Radio: "Per ora, di concreto, c’è solo Zaccagni: la trattativa è già impostata, mancano le firme. Per Nuno Tavares, invece, bisogna aspettare il prossimo allenatore per capire se il portoghese è di suo gradimento".