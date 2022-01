Bargiggia: "Pisacane non ha portato mezza offerta. Insigne al Toronto grazie a D'Amico"

Sul suo sito ufficiale, il giornalista Paolo Bargiggia parla dell'affare Insigne per il Toronto: "Un’operazione portata a termine non dal suo agente, Vincenzo Pisacane, ma dal procuratore Andrea D’Amico. Lo stesso, per intenderci, che portò Sebastian_Giovinco in Canada, nello stesso club.

Questo aspetto conferma tutti gli errori di Pisacane. La sua tattica di forzare i rapporti con il Napoli (paolobargiggia.it), chiamare i giornalisti per dare ogni volta nuovi aspetti o particolari sulla situazione di Insigne …non ha decisamente pagato.

A ciò si aggiunge la scelta, folle, di rendere pubblico già a gennaio il trasferimento del numero 24 al Toronto. Come reagiranno i tifosi del Napoli alla prima partita sbagliata da Insigne? Una gestione della sua immagine veramente pessima.

Dopo le mosse terribili di Pisacane, De Laurentiis aveva provato senza successo a vendere Insigne per 15/20 milioni in Arabia. Ma nulla da fare.

Poi, l’offerta canadese. Vincente.

Pisacane non è riuscito a trovare una mezza offerta per Insigne".