Bargiggia: "Raspadori rifiuta il rinnovo, ora comincia a spingere col Sassuolo per andare al Napoli"

Paolo Bargiggia, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto su Twitter per dare le ultime sull'affare Giacomo Raspadori

TuttoNapoli.net

Paolo Bargiggia, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto su Twitter per dare le ultime sull'affare Giacomo Raspadori: "In settimana Raspadori ed i suoi agenti cominceranno a spingere con il Sassuolo per la cessione al Napoli. Rifiutato fin qui il rinnovo del contratto a 1.5 milioni a stagione. Raspadori vuole il Napoli e giocare la Champions. Il Napoli vuole Raspadori".