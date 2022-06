Bargiggia rivela: "Stanno nascendo difficoltà su rinnovo Meret per commissioni e bonus"

Non è ancora fatta per il rinnovo col Napoli di Alex Meret. A scriverlo sui social è il giornalista Paolo Bargiggia

Non è ancora fatta per il rinnovo col Napoli di Alex Meret. A scriverlo sui social è il giornalista Paolo Bargiggia: "Sta nascendo qualche criticità tra il Napoli e Meret per il rinnovo del contratto: più che sullo stipendio, sui bonus e sulla commissione dell'agente. Per questo i tempi si stanno allungando" le sue parole.