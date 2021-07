Bargiggia: ”Se Insigne non accetta offerta al ribasso, il Napoli o lo cede o lo porta a scadenza”

Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato, è intervenuto nel corso della trasmissione“Il Sogno Nel Cuore”: "Rinnovo Insigne? Il dibattito andrò avanti fin quando non arriverà in ritiro a Castel di Sangro. A differenza di altre trattative, il presidente azzurro è uscito allo scoprendo dicendo che se Lorenzo vorrò restare dovrà abbassarsi l’ingaggi. Quando discuteranno, la società gli proporrà non più di 3 milioni, 3 milioni e mezzo per 4-5 anni. Se non dovesse accettare, il Napoli lo porterebbe a scadenza di contratto o altrimenti verrebbe venduto se dovessero arrivare offerte importanti”.