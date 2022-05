Bargiggia: "Se Ospina non rinnova, Meret titolare e arriva un dodicesimo già scelto"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, storico giornalista di Mediaset

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, storico giornalista di Mediaset ed esperto di calciomercato: "Da quel che ho capito, la situazione è ancora aperta, perché i contatti che ci sono stati con l'agente di Ospina sono ancora interlocutori, nel senso che l'agente si è preso del tempo per formulare una controproposta d'ingaggio. Diciamo che siamo in una situazione di "round up", ma il Napoli ha fissato la deadline entro i primi giorni di giugno. Se Ospina non dovesse restare sarà Meret a prendersi il posto da titolare e a rinnovare. In caso succeda questo, il Napoli virerà su un portiere dì esperienza come secondo, come ad esempio Sirigu. Ad oggi filtra questo, le intenzioni del Napoli sono quelle di puntare su uno dei portieri già presenti in rosa".