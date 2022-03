Bargiggia smentisce quasi tutti i nomi per l'attacco: "Solo 2 interessano davvero al Napoli"

Paolo Bargiggia, esperto di mercato, è intervenuto nel corso della trasmissione '1 Football Club' in onda su 1 Station Radio.

Paolo Bargiggia, esperto di mercato, è intervenuto nel corso della trasmissione '1 Football Club' in onda su 1 Station Radio: "In questo momento il Napoli è la squadra a cui gli esperti affibbiano più nomi nel calciomercato. Oggi un quotidiano ha messo in prima pagina un esterno colombiano del Feyenoord (Sinisterra) e ti posso confermare che non interessa al Napoli. Al Napoli interessano Januzaj e Kvaratskhelia. Su quest'ultimo il Napoli è consapevole della forte concorrenza di club inglesi e Bundesliga.

Hanno anche scritto che ha chiuso col Getafe per Oliveira, ma non è vero, perché è in stand-by. Prima di fare queste operazioni il Napoli vuole essere certo di avere un posto in Champions League. Non c'è niente su Berardi e Traoré, anche loro affiancati al Napoli da alcuni. Giuntoli fa gli interessi del Napoli, a me non ha mai raccontato niente.

Berardi, per esempio, non rientra nei parametri per età e per ingaggio. Traoré interessa tecnicamente ma è troppo caro, si parla di 30 milioni, quindi non viene trattato. C'è l'interessamento per De Keteleare a centrocampo con la consapevolezza che è caro. Anguissa verrà riscattato anche se non ci sarà lo sconto del Fulham, si parla di 15 milioni".