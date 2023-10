Bargiggia: "Solo Conte, altrimenti avanti con Garcia. ADL ha paura di Gattuso-bis..."

Il giornalista Paolo Bargiggia ha aggiornato la situazione relativa al futuro di Conte sulla panchina del Napoli

Il giornalista Paolo Bargiggia ha aggiornato la situazione relativa al futuro di Conte sulla panchina del Napoli dopo aver parlato di un incontro odierno: "Se non riuscisse a convincere Conte, De Laurentiis preferirebbe dare ancora una opportunità a Garcia perché non si fida ancora dell'alternativa con un traghettatore. Il patron avrebbe ancora paura di bucare l'approdo in Champions come con Gattuso".