Bargiggia: "Sono verosimili le indiscrezioni su Koulibaly al Bayern Monaco"

Conferme sull'interesse, rivelato dalla Bild, del Bayern Monaco per Kalidou Koulibaly. Sul proprio sito ufficiale, il giornalista Paolo Bargiggia scrive: "Sono piuttosto verosimili le indiscrezioni della Bild in Germania secondo la quale il Bayern si sarebbe già mosso per trattare Koulibaly in vista della prossima stagione dove lasceranno Alaba e Boateng".