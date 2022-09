Bargiggia: "Strada spianata per il rinnovo di Meret! Ma ancora non c'è chiarezza su una cosa"

Paolo Bargiggia, esperto di mercato, ha parlato anche del rinnovo di Alex Meret nel corso del suo intervento ai microfoni di 1 Station Radio

TuttoNapoli.net

Paolo Bargiggia, esperto di mercato, ha parlato anche del rinnovo di Alex Meret nel corso del suo intervento ai microfoni di 1 Station Radio: "Non c'è ancora chiarezza circa la durata del prossimo contratto, i segnali che arrivano, tuttavia, procedono lungo questa direzione. L'agente Pastorello ha aperto al rinnovo del suo assistito con il Napoli, la strada è ormai spianata. Alex è un ragazzo sensibile, un'ulteriore pressione è derivata anche dalla decisione di non rinnovare il contratto in estate. Avrebbe dovuto firmare il prolungamento precedentemente, sarebbe stato sicuramente più tranquillo".