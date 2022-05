Bargiggia sull’eventuale sostituto di Osimhen: “Broja è in pole, operazione da circa 30mln”

A “Senza Filtri”, programma televisivo in onda su Foto Ema Live, è intervenuto Paolo Bargiggia, storico giornalista di Mediaset

A “Senza Filtri”, programma televisivo in onda su Foto Ema Live, è intervenuto Paolo Bargiggia, storico giornalista di Mediaset ed attualmente nella squadra di Udinese TV: “Osimhen? Il nigeriano può partire con un’offerta congrua, con l’albanese Broja in pole position per sostituirlo. Operazione di circa 30 milioni di euro”.