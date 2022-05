Bargiggia svela: “Fabian ha aperto al rinnovo se non arriveranno offerte dalla Spagna"

A “Senza Filtri”, programma televisivo in onda su Foto Ema Live, è intervenuto Paolo Bargiggia, storico giornalista di Mediaset

A “Senza Filtri”, programma televisivo in onda su Foto Ema Live, è intervenuto Paolo Bargiggia, storico giornalista di Mediaset ed attualmente nella squadra di Udinese TV: “ADL? Emery e Sarri sono sempre nei pensieri del patron, ma Spalletti il prossimo anno dovrebbe rimanere a Napoli. Mercato? Fabian Ruiz ha aperto ad un rinnovo se la Liga non busserà alla porta del ragazzo, questa è una notizia molto importante. Osimhen? Il nigeriano può partire con un’offerta congrua, con l’albanese Broja in pole position per sostituirlo. Operazione di circa 30 milioni di euro”.