Bargiggia svela: “Gattuso non è convinto della Lazio, ADL può riaprire la questione rinnovo”

L’esperto di mercato Paolo Bargiggia, tramite il suo sito, ha fatto il punto sulla panchina del Napoli e in particolare sul futuro di Rino Gattuso.

LE PERPLESSITA’ DI RINO SULLA LAZIO - “Rino Gattuso ha delle perplessità anche sull’ipotesi Lazio. Certamente è lusingato ed interessato ad approfondire il discorso con Claudio Lotito e lo farà da lunedì prossimo a fine campionato. Ma il tecnico del Napoli al momento è un po’ perplesso su una serie di fattori legati al club della Capitale; in particolare sulla rosa della Lazio che considera di qualità ma piuttosto vecchia e da rifondare. Specie per il suo tipo di calcio che si basa molto sull’utilizzo degli esterni per sviluppare il 4-2-3-1; al contrario di Inzaghi che gioca principalmente con il 3-5-2. Per quest’ultimo c’è comunque un rinnovo del contratto che nelle ultime settimane si è un po’ compromesso.

LE MOSSE DI DE LAURENTIIS - Anche per questo, De Laurentiis aveva attivato dei contatti attraverso l’agente del tecnico laziale. Una richiesta approssimativa da 3 milioni e mezzo di stipendio netti a stagione frena in avvio il patron del Napoli; De Laurentiis, per le caratteristiche della rosa a disposizione, dovrebbe fare molti tagli specie nel reparto degli esterni d’attacco.

LO SPIRAGLIO PER IL RINNOVO DI GATTUSO - Ma per fare breccia nel cuore di uno duro e puro come Rino, il patron del Napoli dovrebbe fare prima mea culpa di fronte all’allenatore; poi, farlo anche pubblicamente per restituire a Gattuso fiducia e credibilità attraverso i media che a gennaio aveva influenzato per attaccarlo nel tentativo di cambiare allenatore. Soltanto prendendosi pubblicamente l’impegno di non occuparsi più così da vicino della squadra, dedicandosi alle altre attività imprenditoriali precedenti come il Cinema, consentirebbe a Gattuso di provare a ritrovare fiducia restando ancora a Napoli attraverso un rinnovo che era già stato concordato lo scorso anno a 2 milioni e 200 mila euro netti a stagione più bonus.

LE ALTERNATIVE A GATTUSO - Ricordiamo che, in corsa virtuale per il dopo Gattuso al Napoli ci sono anche Spalletti, Fonseca. Qualcuno inoltre sta scrivendo con insistenza Allegri; ma ovviamente prenderà eventualmente in considerazione il club campano dopo aver fatto chiarezza sulle scelte di Florentino Perez con cui sta trattando per il Real Madrid".