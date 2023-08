Bari, arriva l'erede di Caprile: Brenno atteso giovedì in città per le visite

Ovviamente non sarà a disposizione per la gara di Coppa Italia di sabato 12 agosto contro il Parma.

TuttoNapoli.net

Dopo un lungo tira e molla, e una big europea del calibro del Valencia che si è inserita nella trattativa, sembra risolta definitivamente la questione legata al portiere del Gremio Brenno: il calciatore vestirà la maglia del Bari nella prossima stagione. L'apertura del presidente del club brasiliano nei giorni scorsi ha fatto ben sperare, e ora si attende solo di limare gli ultimi dettagli. Ma, stando a quanto di legge sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'operazione si definirà a metà della prossima settimana.

Come spiega infatti il quotidiano, se non ci saranno ulteriori intoppi burocratici, Brenno raggiungerà Bari giovedì per sottoporsi alle rituali visite mediche, che precedono il tesseramento. Ovviamente non sarà a disposizione per la gara di Coppa Italia di sabato 12 agosto contro il Parma, ma per l'esordio in campionato potrebbe già occupare i pali a posto di Elia Caprile, trasferitosi al Napoli (ma ceduto dai partenopei in prestito all'Empoli).