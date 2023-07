Bari, Caprile può partire: anche il Napoli è alla finestra, la situazione

Elia Caprile resta al centro del mercato in uscita: in prima fila c'è l'Empoli, ma occhio a Fiorentina e Torino. Da non trascurare neanche la pista Napoli

Stando a quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, si è tenuto ieri il primo confronto fra il direttore sportivo del Bari Ciro Polito e l'allenatore Michele Mignani, a cui ne seguiranno altri nei prossimi giorni. Per quanto riguarda i programmi futuri, secondo il quotidiano, "non tutti i nodi sono venuti al pettine e la sensazione è che la quadratura del cerchio continui a mancare", anche se ci sono "tutti i presupposti perché arrivi". In società, in ogni caso, al momento vige il silenzio assoluto.

Elia Caprile resta al centro del mercato in uscita: in prima fila c'è l'Empoli, ma occhio a Fiorentina e Torino. Da non trascurare neanche la pista Napoli, che potrebbe pensarci nel caso in cui dovesse cedere Meret.