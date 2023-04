Bari, Cheddira via a fine stagione? Ma non c'è solo il Napoli, le ultime

Tra le migliori rivelazioni del Bari, e in generale di tutta la Serie B, c'è sicuramente bomber Walid Cheddira

Tra le migliori rivelazioni del Bari, e in generale di tutta la Serie B, c'è sicuramente bomber Walid Cheddira, che sta lottando anche per ottenere il titolo di capocannoniere della stagione, oltre che per la A con i Galletti. Serie A che potrebbe comunque arrivare, perché l'attaccante è ovviamente ambito nella massima serie: come si legge su Tuttosport, infatti, non c'è solo il Napoli, ma in questo momento sembra esser la Lazio la formazione maggiormente in pressing sul marocchino. Futuro ancora tutto da scrivere.