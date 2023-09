Bari, il ds Polito: "Cheddira? Il Napoli ha messo sul piatto i soldi e l'ha girato in Serie A"

il direttore sportivo del Bari Ciro Polito ha parlato anche delle cessione di Caprile e Cheddira

Nel corso di una lunga conferenza stampa che si è tenuta questo pomeriggio, il direttore sportivo del Bari Ciro Polito ha parlato anche delle cessione di Caprile e Cheddira. Queste le sue parole riportate da TuttoBari.com: "La società ha stanziato anche a quei soldi un budget nella media per la categoria, il presidente ha sempre detto che la priorità era il bilancio. Quest'anno ci sono meno introiti da parte della Lega, grazie a quei soldi siamo riusciti a mantenere il budget dello scorso anno. Loro avevano avuto attenzioni, è giusto che si siano presi l'opportunità. A lui avevano detto che se fosse rimasto in B non sarebbe rimasto in Nazionale, ha ricevuto un'offerta irrinunciabile dal Parma ma ha rifiutato, perché in questa categoria avrebbe accettato solo Bari".

Ancora sulle cessioni: "Cheddira ha avuto tante attenzioni e poche offerte vere, solo Angelozzi ci credeva veramente ma non poteva acquistarlo. Il Napoli è l'unica squadra che ha messo sul piatto dei soldi per mandarlo in Serie A. Caprile è un portiere futuribile, i partenopei ci credevano e volevano vederlo in massima serie, non ho rammarico e sono soddisfatto per quanto i ragazzi hanno dato a noi".