Bari, il tecnico Mignani: "Cheddira resta con noi fino a giugno, anche se..."

Il tecnico del Bari Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida contro il Parma

TuttoNapoli.net

Il tecnico del Bari Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida contro il Parma parlando anche dell'obiettivo del Napoli Cheddira: “So che a fino a giugno Cheddira rimarrà con noi, ma so come funziona il calcio e può essere che una mattina mi alzi e al campo lui non ci sia. Abbiamo fato un mese e mezzo senza di lui e abbiamo trovato soluzioni alternative. Sente più aspettative addosso e ora deve fare lui qualcosa in più per confermarsi su questo livello, ma è un ragazzo serio e intelligente".