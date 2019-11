Bari, per il mercato invernale occhio in casa Napoli: due azzurri nel mirino

Asse Napoli-Bari per il mercato invernale? Situazione decisamente possibile, con tuttobari.com che ipotizza anche i nomi che potrebbero già essere in orbita biancorossa. Primo della lista, il fantasista azzurro Gianluca Gaetano, classe 2000 finito anche nel mirino del Benevento che è però rimasto agli ordini di mister Ancelotti per volontà del tecnico stesso; poi poco minutaggio, e probabilmente l'addio. Altro nome, quello di Amato Ciciretti. Il calciatore non sta trovando continuità in A, ma la Serie B si era già fatta viva su di lui in estate e probabilmente potrebbe riproporsi: il suo futuro è quindi da decidere.