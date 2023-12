Bari, per la risalita possibili due "aiuti" dal Napoli: i giocatori nel mirino

Per un Bari attualmente in difficoltà in Serie B, lontano 12 punti dalla zona promozione, il mercato di gennaio può rappresentare la chiave di volta

Per un Bari attualmente in difficoltà in Serie B, lontano 12 punti dalla zona promozione, il mercato di gennaio può rappresentare la chiave di volta migliore per trasformare una prima parte di stagione sui toni del grigio, in una volta finale decisamente più elettrizzante. Per questo motivo, anche se ufficialmente la sessione invernale di trasferimento dei calciatori non è ancora iniziata, le indiscrezioni su possibili obiettivi di mercato dei Galletti non mancano già da giorni sulle cronache sportive.

Le ultime, rilanciate stamani da La Gazzetta dello Sport riguardano la possibilità che il club pugliese tragga nuovamente linfa dai giocatori del Napoli, "fratello maggiore" del gruppo De Laurentiis, adeguati alle esigenze della formazione oggi nelle mani di Pasquale Marino. Nello specifico i nomi nel mirino sarebbero due: l'esterno mancino Alessio Zerbin, perfetto per un ipotetico 4-3-3, e Gianluca Gaetano, mezzala di grande talento che Ciro Polito ha già tentato di portare al 'San Nicola' nel corso del mercato estivo. Entrambi raggiungibili con la formula del prestito fino al termine della stagione.