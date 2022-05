Bari-Polito, è fatta per il rinnovo del ds: opzione per il 2025

Come riferisce Sky Sport, nella giornata di oggi il presidente Luigi De Laurentiis e il ds Ciro Polito hanno trovato l'intesa per il rinnovo di contratto.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Fumata bianca in casa Bari. Come riferisce Sky Sport, nella giornata di oggi il presidente Luigi De Laurentiis e il ds Ciro Polito hanno trovato l'intesa per il rinnovo di contratto del dirigente che firmerà un biennale con opzione per un'ulteriore stagione. Polito resterà in biancorosso fino al 2025 con un progetto triennale che abbia come obiettivo prima il consolidamento in Serie B e poi l'assalto alla promozione in massima serie. L'accordo sarà messo nero su bianco nelle prossime settimane.