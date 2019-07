Bari scatenato sul mercato, Pedullà: "Un lusso per la C, neanche in B colpi del genere..."

Intervenuto all'interno degli studi di Sportitalia, il giornalista Alfredo Pedullà ha elogiato il mercato del Bari dopo l'acquisto di Antenucci dalla Spal. Queste le sue parole: "Antenucci firmerà tre anni di contratto, arrivano Scavone, Frattali, così come Terrani e tanti altri. Diciamo la sacrosanta verità, questa è una squadra prestata per la B. Poi c'è il campo che decide i risultati, ma queste cose non le fanno neanche in cadetteria. Le cifre di cui si parla sono molto importanti, in Serie B sarebbero un lusso clamoroso", riporta Tuttobari.