Bari, vicino il 2000 Mezzoni dal Napoli: affare in via di definizione con la formula del prestito

Un altro acquisto in arrivo per il Bari di Luigi De Laurentiis. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, il club pugliese potrebbe avere presto dalla sua Francesco Mezzoni, centrocampista classe 2000 di proprietà del Napoli, convocato da mister Ancelotti per il ritiro di Dimaro. Il passaggio in prestito sarebbe in via di definizione.