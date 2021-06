Basic, la Lazio di Sarri sfida il Napoli: ecco il prezzo per chiudere

La nuova Lazio di Maurizio Sarri è alla ricerca di un rinforzo in mezzo campo. Tra i giocatori che piacciono ai biancocelesti c'è anche Toma Basic, centrocampista del Bordeaux trattato anche dal Napoli. Il croato è un obiettivo di Giuntoli, che per ora non ha trovato l'accordo con i francesi. I Girondini, per cederlo, partono da una richiesta di 12 milioni, ma sembra si possa chiudere intorno agli otto più bonus, anche perché il contratto con il Bordeaux scade tra un anno e le pretese non possono essere altissime. La Lazio, nonostante la concorrenza del Napoli e di un paio di club di Premier. s’è informata, ha sondato il terreno. A riportarlo è il portale Lalaziosiamonoi.