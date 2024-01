Bayern, De Ligt ko! Dalla Francia: i tedeschi vogliono Buongiorno

Può scatenarsi una vera e propria asta di calciomercato internazionale per il centrale di difesa del Torino Alessandro Buongiorno.

TuttoNapoli.net

© foto di Cristiano Mazzi/Image Sport www.imagepho

Può scatenarsi una vera e propria asta di calciomercato internazionale per il centrale di difesa del Torino Alessandro Buongiorno. Ci sta provando il Milan, club che ha già avanzato una prima proposta inserendo nella trattativa il cartellino dell'attaccante attualmente al prestito al Monza Lorenzo Colombo. Ma Buongiorno, tra i migliori dell'ultima gara della Nazionale contro l'Ucraina, è finito anche nel mirino del Bayern Monaco. Lo scrive Footmercato: il club campione di Germania che sta trattando l'acquisto di Nordi Mukiele dal Paris Saint-Germain sta valutando anche l'acquisto di un altro centrale visto l'infortunio rimediato nelle ultime ore dall'ex Juventus Matthijs de Ligt.

Il Bayern in giornata ha comunicato l'infortunio del centrale olandese con questo comunicato: “Matthijs de Ligt si è infortunato alla capsula articolare del ginocchio sinistro durante il ritiro svolto a Faro, in Portogallo. Lo ha rivelato una risonanza magnetica effettuata sul posto dal dipartimento medico del Bayern. Il difensore centrale deve quindi prendersi una pausa", ha scritto il club bavarese in un comunicato, senza dare ulteriori indicazioni su un possibile rientro del giocatore. Non è chiaro, quindi, se tornerà disponibile per gli ottavi di Champions contro la Lazio.

Il presidente del Torino Urbano Cairo preferirebbe rimandare la cessione di Buongiorno a giugno, ma un'offerta da 35-40 milioni di euro potrebbe cambiare le carte in tavola.