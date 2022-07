Bayern, il caso Lewandowski degenera: offese e minacce di morte all'attaccante polacco

La telenovela Lewandowski sta prendendo una piega spiacevole.

TuttoNapoli.net

© foto di Insidefoto/Image Sport

La telenovela Lewandowski sta prendendo una piega spiacevole. Secondo quanto riportato dal portale polacco Sportowe Fakty la volontà del calciatore di lasciare il Bayern Monaco è stata presa decisamente male da qualcuno, al punto che nelle ultime settimane sarebbero pervenute diverse minacce, anche di morte. Per questo Lewa ha deciso di fare ritorno a Monaco di Baviera, ma senza famiglia al seguito. La moglie Anna e le figlie pertanto non lo raggiungeranno fino a nuovo avviso. Tomek Zawislak, amico di Lewandowski, aveva confidato negli scorsi giorni alla Bild uno stato di malessere del calciatore a seguito delle reazioni dei tifosi: "Da quando Robert ha detto che non avrebbe rinnovato il suo contratto hanno iniziato a circolare alcune notizie false per creare risentimento nei suoi confronti. Ecco perché c'era molto odio online e minacce contro di lui" ha dichiarato. 33 anni, Lewandowski è apparso stamane al centro di allenamento del Bayern per iniziare la preparazione. Si attende già in settimana un'offerta, probabilmente l'affondo decisivo, del Barcellona.