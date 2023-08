Bayern, Kane a un passo: affare da più di 100mln, manca l'ultimo ok

La corte serrata a Harry Kane da parte del Bayern Monaco sembra aver portato finalmente al risultato sperato

© foto di www.imagephotoagency.it

La corte serrata a Harry Kane da parte del Bayern Monaco sembra aver portato finalmente al risultato sperato. Come riporta The Athletic, i bavaresi hanno formulato un'offerta superiore ai 100 milioni di euro (86,4 milioni di sterline). Il Tottenham, che ha rifiutato le precedenti proposte dei tedeschi, questa volta ha dato un parere positivo.

Evidentemente il club londinese ha finalmente ricevuto una proposta in linea con le sue richieste, o comunque si è convinto ad accattare pe evitare di perdere il giocatore tra un anno a costo zero. La palla ora passa a Kane, che si dice che da tempo abbia dato il suo assenso per il trasferimento al Bayern. Possibile fumata bianca, dunque, nelle prossime ore o al più tardi nei prossimi giorni.