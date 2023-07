Bayern, l'ex bomber Hoeness frena su Osimhen: "Chieste cifre fuori logica"

Uli Hoeness, ex bomber del Bayern Monaco, ha commentato ai microfoni di T-online quanto richiesto dal Napoli per Victor Osimhen.

© foto di José Maria Diaz Acosta

Dieter Hoeness, ex bomber del Bayern Monaco, ha commentato ai microfoni di T-online quanto richiesto dal Napoli per Victor Osimhen, lamentando una corsa al rialzo eccessiva: "Con Osimhen il Bayern potrebbe programmare quasi per 10 anni. Le aspettative di incasso che ha il suo club sono però fuori da ogni logica. Il Bayern non fa operazioni del genere da 180 milioni che è la cifra che si legge in giro".

Per l'ex attaccante è complicata per i monegaschi anche la trattativa per Harry Kane, centravanti del Tottenham: "Ha 29 anni e sarebbe un'opzione costosa. Ma è evidente che aiuterebbe immediatamente il Bayern. Si inserirebbe molto bene, sarebbe una garanzia. Sa segnare di destro, di sinistro e di testa, è completo. Un colpo come quello di Kane farebbe correre pochi rischi e darebbe grandi opportunità. Sono 10 anni che dimostra di essere un attaccante mondiale, capace anche di innescare i compagni. Porterebbe qualità ed esperienza".