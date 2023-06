Bayern Monaco, da Lucas Hernandez i soldi per Kim: è fatta per la cessione al PSG, le cifre

Osimhen sì, Osimhen no. Il mercato del Napoli ruota attorno al nigeriano, tra una proposta indecente o un rinnovo per altri...

Altro grande evento allo Stadio Diego Armando Maradona, dopo i Coldplay questa sera si sta esibendo in concerto Tiziano...

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha parlato si è soffermato sul tema e sulle conseguenze di una...