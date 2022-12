Bayern Monaco, non solo Livakovic. Per la porta spunta un vecchio obiettivo del Napoli

Non c'è solo Dominik Livakovic della Dinamo Zagabria nei pensieri del Bayern Monaco per sostituire l'infortunato Neuer.

© foto di J.M.Colomo

Non c'è solo Dominik Livakovic della Dinamo Zagabria nei pensieri del Bayern Monaco per sostituire l'infortunato Neuer. Secondo quanto riferito da Kicker il club tedesco starebbe pensando anche a un profilo più esperto come quello di Keylor Navas, cercato in estate dal Napoli e che quest'anno nel Paris Saint-Germain non ha mai giocato in stagione chiuso da Donnarumma.