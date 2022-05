Bayern, niente Zielinski: maxi-ingaggio al baby Gravenberch, domani le visite

Sono state fissate per domani le visite mediche con il Bayern Monaco per Ryan Gravenberch, centrocampista classe 2002 in uscita dall'Ajax

TuttoNapoli.net Sono state fissate per domani le visite mediche con il Bayern Monaco per Ryan Gravenberch, centrocampista classe 2002 in uscita dall'Ajax. Per il giocatore, scrive il De Telegraaf in Olanda, accordo quinquennale da 10 milioni di euro netti a stagione. All'Ajax, invece, 24,5 milioni di euro per il suo cartellino.