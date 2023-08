Beffa Milan: Taremi resta al Porto, niente punta per Pioli

Mehdi Taremi non sarà un giocatore del Milan. La trattativa fra i rossoneri e il Porto è infatti saltata.

Mehdi Taremi non sarà un giocatore del Milan. La trattativa fra i rossoneri e il Porto è infatti saltata. Come riporta Sky Sport, il club lusitano fa sapere che la trattativa con i rossoneri è finita: l’attaccante iraniano resta quindi al Porto. Beffa per il Milan, che sperava di mettere a segno l’ultimo colpo della sessione estiva di calciomercato.

Ingaggiato dal Rio Ave all'inizio della stagione 2020/21, Taremi ha contribuito con 80 gol alla vittoria di sei trofei nazionali ed è stato il capocannoniere del campionato portoghese la scorsa stagione.