Beffa Samardzic: per lui finirà tutto come in estate?

La trattativa con Samardzic sembra essere ormai ferma. Il Napoli ha scelto obiettivi per rinforzarsi a centrocampo. La Juve invece preferirebbe fare l'investimento in estate. Così il talento dell'Udinese rischia seriamente di restare ancora a Udine fino a giugno. Non una bella notizia per lui che fa panchina con Cioffi. Il Napoli ci ha provato ma senza l'intesa col papà l'affare non si farà. In estate Samardzic era stato ad un passo dall'Inter e poi l'affare è naufragato. Poteva avere ora la chance di ripartire dal Napoli ma anche in questo caso non ci sono stati sviluppi e la trattativa è ormai ferma da tempo.