Bellingham-Real, tutto fatto: il Dortmund pensa ad un obiettivo del Napoli per sostituirlo

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Il Borussia Dortmund investirà parte dei soldi che riceverà per la cessione di Jude Bellingham al Real Madrid. Il primo obiettivo, ovviamente, sarà rimpiazzare il centrocampista inglese; come riporta Sport Bild, il preferito dalla dirigenza giallonera è Edson Alvarez, 25enne giocatore dell'Ajax che però ha un profilo diverso e soprattutto tante offerte dalla Premier League (valutazione circa 50 milioni).

L'alternativa è Gabri Veiga, 20enne centrocampista offensivo del Celta de Vigo che piace anche al Napoli e che si avvicina di più al profilo di Bellingham: con 9 gol e 4 assist in 31 partite di campionato si sta facendo notare ed è finito proprio nel mirino del Real Madrid. La sua clausola è di circa 40 milioni e ha un contratto in scadenza nel 2026; la prospettiva di recitare un ruolo importante in club di prima fascia come quello tedesco, però, potrebbero convincerlo a cambiare aria.