Belotti accostato al Napoli, Cairo sul rinnovo: "Ci spero eccome!"

Urbano Cairo, patron del Torino, parla anche dell'attualità granata durante la commemorazione del Grande Torino, in corso allo stadio Filadelfia

Urbano Cairo, patron del Torino, parla anche dell'attualità granata durante la commemorazione del Grande Torino, in corso allo stadio Filadelfia: "Buona stagione, abbiamo fatto partite molto belle e una buona continuità. Per un momento abbiamo pensato a qualcosa in più, purtroppo non è stato così ma abbiamo fatto un bel filotto con pareggi con le grandi e vincendo qualche gara soffrendo. E’ una buona ripartenza: tre anni fa arrivammo settimi, poi due stagioni non felici e lottavamo per altri obiettivi, ma ora ho rivisto un Toro pimpante, forte e aggressivo come non lo avevo mai visto. Fa molto piacere vedere un Toro aggressivo come non lo avevo mai visto, ora facciamo bene le ultime tre partite poi tireremo le somme".

La situazione di Belotti

"Si è parlato moltissimo, meglio non parlarne più e vedere cosa accadrà di diverso da cosa mi aspetto. Io ci spero eccome, ci mancherebbe: è con noi da 7 anni, ha fatto 100 gol, è il secondo miglior marcatore del Torino, nessuno potrebbe essere contento se non fosse più con noi. Ora non ne parliamo più, magari non parlandone qualcosa accade".