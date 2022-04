Belotti-Napoli, Tuttosport: "Alla famiglia non intriga granché la città"

Ci sarebbe anche il Napoli sulle tracce di Andrea Belotti. A scriverlo è Tuttosport, secondo cui però il giocatore non si sposterebbe volentieri in azzurro

Ci sarebbe anche il Napoli sulle tracce di Andrea Belotti. A scriverlo è Tuttosport, secondo cui però il giocatore non si sposterebbe volentieri in azzurro: "C'è il Napoli, questo sì: che già da tempo lo annusa, è vero, ma sempre e solo quale panchinaro alternativo a Osimhen. Pro memoria: risulta che, fino a prova contraria, un trasferimento a Napoli non intrigherebbe granché la famiglia".