Belotti occasione a zero? Giuntoli: "Costerebbe comunque e abbiamo già tre attaccanti"

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato della possibilità di ingaggiare Andrea Belotti, capitano del Torino.

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato della possibilità di ingaggiare Andrea Belotti, capitano del Torino in scadenza di contratto: "In questo momento onestamente avendo Osimhen, Petagna e Mertens non stiamo pensando di fare altre cose nel ruolo. Ma siamo in aprile, in due mesi può cambiare tutto. Belotti è un'opportunità per tutti, ma noi non ci stiamo pensando".

E' una chance a parametro zero. "Nei parametri zero ci sono comunque dei costi: commissioni, ingaggio maggiorato. Quindi bisogna vedere quanto incide anno per anno. Dobbiamo stare attenti quando si dice che i parametri zero costano zero: a volte l'incidenza può essere maggiore rispetto a quei calciatori che paghi ma che magari guadagnano meno".