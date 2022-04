Belotti, prende quota l'ipotesi Fiorentina: un viola non sarà riscattato

Urbano Cairo non è ancora riuscito nell'operazione rinnovo, nonostante un'offerta da 3,6 milioni netti a stagione per quattro anni messa sul piatto

Il riscatto di Krzysztof Piatek è sempre più lontano. Secondo quanto riporta oggi Tuttosport, la Fiorentina si sta già guardando intorno per trovare un nuovo centravanti titolare da alternare ad Arthur Cabral (al posto del polacco in prestito con diritto di riscatto dall'Hertha Berlino) e Andrea Belotti è sicuramente uno dei primi nomi.

Urbano Cairo non è ancora riuscito nell'operazione rinnovo, nonostante un'offerta da 3,6 milioni netti a stagione per quattro anni messa sul piatto a ottobre e la società di Commisso resta vigile per il possibile colpaccio a parametro zero. Per il Gallo rimangono sullo sfondo poi anche Inter e Juve, senza dimenticare gli interessamenti di Napoli, Atalanta e Roma.