Belotti resta al Torino o va via? Juric: "Dovrebbe darci una risposta dopo la partita"

Ivan Juric, tecnico del Torino, parla in conferenza stampa del futuro di Andrea Belotti, ancora incerto nonostante le voci di un riavvicinamento delle ultime settimane, sul quale c'è anche l'attenzione del Napoli nel caso in cui dovesse andar via Osimhen: "Dovrebbe darci una risposta dopo la partita. Nelle ultime settimane abbiamo fatto le cose giuste, proponendo anche cose buone, e lui deve decidere. Sarà in questi due giorni, poi il discorso è chiuso e non si andrà avanti".